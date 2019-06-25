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  • 26.06.2019 06:58
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 06:58

'den son dakika uyarısı! Kavurucu sıcaklar geliyor! 26 Haziran 2019

26 Haziran 2019 Çarşamba son dakika uyarıları... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni uyarılarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı. Özellikle öğle saatlerinde hasta ve yaşlıların zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmaması yönünde tavsiyede bulunulurken, Marmara'da sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyredeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın güney ve doğu kesimleri, İzmir'in batı ilçeleri, Manisa'nın doğu ilçeleri, Afyon'un kuzey kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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