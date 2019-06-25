Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.06.2019 07:54
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 08:40

Başkentte gece kulübüne : 3 yaralı

'da bulunan Çankırı Caddesi'ndeki bir gece kulübüne pompalı tüfekle ateş açıp 3 kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Olayda yaralanan 3 kişi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

'da bir gece kulübüne pompalı tüfekle ateş açıldı, kurşunların isabet ettiği 2 iş yeri çalışanı ve bir müşteri yaralandı.

Kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi Altındağ Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi'ndeki bir gece kulübünün içerisindeki müşteri ve çalışanlara pompalı tüfekle ateş etti.

Açılan ateş sonucu iş yeri müdürü Yaşar D, güvenlik görevlisi Yunus D. ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir müşteri yaralandı.

Saldırganlar, ateş ettikleri pompalı tüfeği cadeye atarak otomobilleriyle kaçtı.

Yaralılar çevredekiler tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, zanlıların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek çalışma başlattı.

Polis ekipleri, saldırganları, kaçtıkları otomobili Turgut Özal Bulvarı üzerinde kovalama sonucu durdurarak yakaladı.

Zanlılar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBaşkentte gece kulübüne silahlı saldırı: 3 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri