İkinci el araç iade edilebilir Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

İkinci el araç aldım ama arızalı çıktı. Bundan sonra neler yapabilirim?

İkinci el almak, pek çok kişi için avantajlı durum olarak kabul edilir. Kişinin istediğine göre şekillenen ekspertiz raporu 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu hale geldi. Bu yönetmelikle beraber, aracın her türlü bilgisi detaylı olarak işlenmektedir. Yapılan incelemeler herkesin daha bilinçli olması adına önemlidir. Özellikle aracı araç satma işiyle iştigal eden bir galeri veya bayiden aldıysanız, tüketici konumunda olacağınız için, tüketicinin sahip olacağı seçimlik haklara sahip olursunuz. Bu kayıtlarda, araçla ilgili beyan edilmeyen ve sonradan ortaya çıkan bir arıza veya ayıp söz konusu ise ayıp nedeniyle aracı iade edebilir, ayıp oranında indirim talep edebilir veyahut da onarım bedelini talep edebilirsiniz. Yine İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 15'inci maddesinde düzenlenen 'Garanti' başlıklı bölümde, araç alım-satımı işi ile uğraşan kimselerden satın alınmasında aracın 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca işletmenin garantisi altında olduğu belirtilmiştir.



SOSYAL ORTAMDA YALNIZLIK DAVA NEDENİ

5 yıldır evliyiz. Eşim son 2 yıldır özel günlerde ve sosyal ortamlarda beni yalnız bırakıyor, bu durum çok sinirimi bozuyor. Bunu gerekçe göstererek boşanma davası açabilir miyim?

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yapmış olduğu değerlendirmede, özel günlerde ve sosyal ortamlarda eşini sürekli yalnız bırakmanın bir boşanma nedeni olduğunu değerlendirmiştir. Yargıtay özel günlerden aile toplantısı, düğün, bayram, yıldönümü, doğum günü ve benzeri günlerin anlaşılması gerektiğini, 'sosyal ortamlar' ifadesinden ise düğünler, yurt içi ve dışı geziler ile konserler gibi ortamların anlaşılması gerektiğini belirtmiştir. Eşler evlilik birliği içinde evlilik birliğini temsil etme ve yardım ve dayanışma içinde olma yükümlülüğü taşır. Eşler nasıl kötü günlerde birbirlerinin yanında olmak, birbirlerine destek olmakla yükümlülerse, eşlerin evlilik birliğini temsil etme hakkı yanında dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket etmek yükümlülüğü de düzenlenmiştir. Eşler, evlenirken 'iyi günde-kötü günde, hastalıkta-sağlıkta' yan yana olmayı birbirlerine taahhüt etmişlerdir. Eşlerin dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket etmeleri de verdikleri bu taahhüdün bir sonucudur. Özel günlerde ve sosyal ortamlarda eşini sürekli yalnız bırakmanın boşanma nedeni olmasına ilişkin yapılan değerlendirme de evlilik birliğinin birlikte temsil edilmesi hakkı ve eşlerin birbirlerine karşı dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hareket etmek yükümlülüğünün bir sonucudur.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

