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Güneşi gören lu soluğu denizde aldı

Havaların ısınmasıyla lu kendini sahillere attı. Sosyete ile magazin dünyasının ünlülerinin uğrak yeri -Rumelihisarı hattı, önceki gün deniz ve güneş keyfi yapan vatandaşlarla dolup taştı...




Sıcakların kendini iyice hissettirmesiyle Boğaz, bambaşka bir manzaraya büründü. Kış boyunca magazin ve sosyete dünyasının uğrak yeri olan Bebek- Rumelihisarı hattı, ünlülerin Megakent'i terk etmesiyle vatandaşa kaldı. Önceki gün Bebek, Arnavutköy, Baltalimanı ve Rumelihisarı başta olmak üzere tüm Boğaz; sıcaktan bunalan vatandaşlarla dolup taştı. Muhabirimizin objektifine yansıyan fotoğraflar da "Kimileri gider Bodrum'da yüzlerce liraya denize girer; kimileri ise Boğaz Beach'te bedavaya keyif çatar" dedirtti.

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