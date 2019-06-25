kendini iyice hissettirmesiylebüründü. Kış boyunca magazin ve sosyete dünyasının uğrak yeri olanhattı, ünlülerin Megakent'i terk etmesiyle vatandaşa kaldı. Önceki günbaşta olmak üzere tüm Boğaz; sıcaktan bunalan vatandaşlarla dolup taştı. Muhabirimizin objektifine yansıyan fotoğraflar dadedirtti.