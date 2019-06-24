Uzun bir süre yüksek sıcaklara maruz kalan kişilerde güneş çarpması belirtileri görülmektedir. Güneş çarpmasının diğer adı sıcak çarpması olarak bilinmektedir. Yüksek sıcaklık durumunda vücut aşırı miktarda ısı üretir ve bu iki nedenin birleşimiyle kişilerde sıcak çarpması görülür. Sıcak çarpması nedeniyle vücudun ısı-düzenleyici sistemi görevini yapamaz hale gelir. Peki, güneş ya da diğer adıyla sıcak çarpmasının belirtileri ve nedenleri nelerdir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı....

GÜNEŞ ÇARPMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Sıcak bir ortamda insan vücudu deri yüzeyine doğru kan akışını artırarak, terleyerek ve sıcak havayı soluk verme yoluyla dışarı atarak kendisini fazla ısıdan kurtarır. Bu mekanizmalar bazı durumlarda tam olarak görevini yapamaz duruma gelebilir ve ısı nedenli belirtilerden dolayı, tedavi olunmadığı zaman güneş çarpması kaçınılmaz hale gelebilir.

Kan sıcaklık seviyesi normal aralığının üzerine çıktığında beyindeki bir kontrol merkezi (hipotalamus) dolaşım sistemine kan dolaşımını artırmak ve özellikle derideki kan damarlarını genişletmek için bir sinyal gönderir. Genişleyen kan damarlarından daha fazla kan akmasıyla kandaki fazla ısı daha soğuk olan dışarıya doğru atılır. Bu, kanı soğutmak için yeterli olmazsa ter bezleri buharlaştıkça deriyi soğutan ter üretmeye başlar.