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  • 25.06.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 09:17

'da ! Mahalleli sokağa döküldü

Nilüfer'de bulunan bir apartmanda nedeniyle yangın çıktı. Gece saatlerinde yaşanan olay sonrası sesi duyan mahalleli sokağa dökülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Bursa'da doğalgaz patlaması! Mahalleli sokağa döküldü

'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması ve ardından çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Konak Mahallesi Ceylan Sokağı'nda 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlama sonrası dairede yangın çıkması nedeniyle apartmanı dumanlar sardı.

Sesi duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ayrıca doğal gaz dağıtım firması ekiplerine de bilgi verildi.

İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Doğal gaz ekipleri de binadaki gaz akışını kesti.

Patlama ve yangın, daire hasara neden oldu.

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