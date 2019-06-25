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  • 25.06.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 11:20

'da operasyonunda yakalanan 25 kişi tutuklandı

'da operasyonunda gözaltına alınan 37 kişiden, 25'i tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 749 uyuşturucu hap, 100 adet 6 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde, 1,90 gram eroin, 3,1 gram toz esrar, 104,05 gram baskı esrar, 153 gram esrar, 10,47 gram skunk, 12 regapen hap, 48 ecstasy hap, 1 av tüfeği ve 27 fişek ele geçirildi.

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