İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimleri için İstanbul'a gelen ve tatile çıkmak için oy kullanmayı bekleyen seçmenlerin 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu gidiş yoğunluğu devam ediyor.