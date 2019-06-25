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  • 25.06.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 11:16

'nda gidiş yoğunluğu devam ediyor

'nda yoğunluğu bugün de devam ediyor. 23 Haziran yenileme seçimleri için ’a gelen seçmenlerin gidiş yoğunluğu sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimleri için İstanbul'a gelen ve tatile çıkmak için oy kullanmayı bekleyen seçmenlerin 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu gidiş yoğunluğu devam ediyor.

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