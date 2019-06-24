TEM otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında TIR, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapandı.

Kazada araçların yanması üzerine olay yerine itfaiye, karayolları, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolu çift yönlü ulaşıma kapattı.





Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yanan araçların söndürülmesinin ardından yolun Ankara yönü ulaşıma açıldı.



Ekipler, İstanbul yönünün de trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.



Bu arada otoyolun İstanbul istikametinde araçlar, Yeniçağ Gişelerinden D100 kara yoluna yönlendiriliyor.