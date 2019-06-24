Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı ne zaman bitecek? İslam alemi, onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından başlayan Şevval ayında 6 gün orucu tutarlar. Şevval ayı Ramazan'ın ardından bayramın ilk günü başlar. Peki, Şevval ayı ne zaman başlar, ne zaman biter? 2019 Şevval ayı 6 gün orucu ne zaman tutulur? İşte detaylar...

2019 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTER?

Şevval ayı, 2019 yılında 03 Temmuz gecesi itibariyle sona ermektedir. 4 Temmuz günü, 1 Zilkade 1440 olarak başlayacaktır.

Şevval, sözlükte "yukarı kalkmak, yükselmek; kaldırmak" anlamlarındaki şevl kökünden türemiş kamerî yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır. Bu ayın İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde dâbir, Arab-ı âribe döneminde vâğıl (vağl) diye adlandırıldığı nakledilmektedir.

Şevval adı Arab-ı müsta'ribe devrinde kullanılmaya başlanmış ve İslâmiyet'ten sonra da kullanımı devam etmiştir. Şevval kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır.Araplar kamerî ayların eski adlarını değiştirirken bu ay yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu bir döneme rastladığı için bu adın verildiği rivayet edilmektedir. Develerin çiftleşme mevsiminde kuyruklarını kaldırmalarından dolayı bu şekilde isimlendirildiği ya da havanın çok sıcak olması sebebiyle develerin sütünün azalması yüzünden bu adla anıldığı şeklinde açıklamalar da mevcuttur.