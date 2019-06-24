Doğru 'Bild'iniz!

Turistlerin büyük bir bölümü her yıl olduğu gibi bu yaz da turizm cenneti Türkiye'den vazgeçmedi. Özellikle Antalya ve Bodrum, turist rekorunu sezon başında egale etti. Alman gazetesi Bild de önceki gün yaptığı turizm haberinde Türkiye'ye yer verdi. Haberde; seyahat uzmanlarının değerlendirmelerine göre en iyi plajlar listelendi. Buna göre gazete, okurlarına en ucuz ve en kaliteli tatilin Türkiye'de yapılacağını bildirdi. İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki Ilıca Halk Plajı, en hesaplı ve en güzel plaj olarak gösterildi. Buraya giden bir kişinin günlük masrafının 16 euro'yu yani yaklaşık 106 lirayı aşmadığı belirtildi. Bu parayla; şezlong, kahvaltı, yemek, su ve tatlı ihtiyaçlarının kolayca karşılandığı ifade edildi.
Fransa'ya bağlı Palombaggia Plajı en pahalı yer olarak gösterildi. Günlük maliyetin 70 euro'yu aştığı söylendi.
ÇIRALI RÜYA GİBİ
Alman gazetesi Bild, sevimli caretta carettalara ev sahipliği yapan Çıralı Plajı'na da övgüler yağdırdı: Doğa severler için rüya gibi bir nokta. Günde 14 euro ödeyerek, denizin ve çakıl taşlarının tadını çıkarabilirsiniz.
Fransa'ya bağlı Palombaggia Plajı en pahalı yer olarak gösterildi. Günlük maliyetin 70 euro'yu aştığı söylendi.
ÇIRALI RÜYA GİBİ
Alman gazetesi Bild, sevimli caretta carettalara ev sahipliği yapan Çıralı Plajı'na da övgüler yağdırdı: Doğa severler için rüya gibi bir nokta. Günde 14 euro ödeyerek, denizin ve çakıl taşlarının tadını çıkarabilirsiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.