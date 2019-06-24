Bugünkü
Takvim

Doğru ''iniz!

Seyahat uzmanları gazetesi ’e demeç verdi. En kaliteli ve en ucuz tatil noktasının Çeşme’deki Plajı olduğu belirtildi. Bir kişinin günlük 16 euro’ya eğlenebileceği ifade edildi.

Doğru 'Bild'iniz!
Turistlerin büyük bir bölümü her yıl olduğu gibi bu yaz da cenneti Türkiye'den vazgeçmedi. Özellikle Antalya ve Bodrum, rekorunu sezon başında egale etti. gazetesi Bild de önceki gün yaptığı turizm haberinde 'ye yer verdi. Haberde; seyahat uzmanlarının değerlendirmelerine göre en iyi plajlar listelendi. Buna göre gazete, okurlarına en ucuz ve en kaliteli tatilin Türkiye'de yapılacağını bildirdi. 'in Çeşme İlçesi'ndeki Ilıca Halk Plajı, en hesaplı ve en güzel plaj olarak gösterildi. Buraya giden bir kişinin günlük masrafının 16 euro'yu yani yaklaşık 106 lirayı aşmadığı belirtildi. Bu parayla; şezlong, kahvaltı, yemek, su ve tatlı ihtiyaçlarının kolayca karşılandığı ifade edildi.



'ya bağlı Palombaggia Plajı en pahalı yer olarak gösterildi. Günlük maliyetin 70 euro'yu aştığı söylendi.




ÇIRALI RÜYA GİBİ
Alman gazetesi , sevimli caretta carettalara ev sahipliği yapan Çıralı Plajı'na da övgüler yağdırdı: Doğa severler için rüya gibi bir nokta. Günde 14 euro ödeyerek, denizin ve çakıl taşlarının tadını çıkarabilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDoğru 'Bild'iniz!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri