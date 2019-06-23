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  • 24.06.2019 06:34
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 06:38

Son dakika: 'da cipin çarptığı anne ile 7 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 7 yaşındaki kızı, cipin çarpması sonucu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Sürücü polis tarafından gözaltına alınırken, olayı duyan anne ve kızın yakınları hastanelere akın etti.

Günün en acı karesi!

, Samsun- karayolu sahil mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Y. yönetimindeki 55 FF 223 plakalı cip yolun karşısında geçmekte olan anne Saniye ve kızı 'e çarptı. Kazada ağır yaralanan anne-kız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından si ve ilçede bulunan özel bir hastanelere sevk edildi.

Anne Saniye Tezin (42) özel hastanede, kızı Nisa Nur Tezin (7) ise Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayı duyan anne ve kızın yakınları hastanelere akın etti.

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