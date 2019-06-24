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23 Haziran Büyükşehir Belediye Başkanlığı lerinden renkli kareler

23 Haziran Büyükşehir Belediye Başkanlığı i oldukça renkli geçti. Kimileri Osmanlı üniformasıyla oy kullandı, kimileri dünya evine girdikten birkaç dakika sonra vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. İşte 23 Haziran İstanbul seçimlerinden renkli kareler...



Ülkemizde her seçimde olduğu gibi dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de ilginç oy verenler dikkat çekti. Kimileri Osmanlı üniformasıyla oy kullandı, kimileri dünya evine girdikten birkaç dakika sonra vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

ÖNCE OY ATTILAR SONRA EVET DEDİLER
Zeytinburnu'nda bir çift gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullanmaya geldi. Tunahan Özgür ile Fatma Şeymanur Özgür çifti, saat 10.00'da Ziya Gökalp İlkokulu'na damatlık ve gelinlikle gelince herkesin ilgisini çekti. Damat Tunahan Özgür, oyunu 31 Mart seçimlerinde Antalya'da kullandığı için, bugün oy kullanamadı. Oyunu kullanan Fatma Şeymanur Özgür, "Bizim düğün tarihimiz çok önceden belliydi zaten, seçim sonradan çıktı ama atlamak istemedik. Vatandaşlık görevimiz bunu da hallettik artık düğüne geçiyoruz. Kafamız rahat artık. İstanbul için hayırlısı olsun" dedi.

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