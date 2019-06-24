



Ülkemizde her seçimde olduğu gibi dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de ilginç oy verenler dikkat çekti. Kimileri Osmanlı üniformasıyla oy kullandı, kimileri dünya evine girdikten birkaç dakika sonra vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

ÖNCE OY ATTILAR SONRA EVET DEDİLER

Zeytinburnu'nda bir çift gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullanmaya geldi. Tunahan Özgür ile Fatma Şeymanur Özgür çifti, saat 10.00'da Ziya Gökalp İlkokulu'na damatlık ve gelinlikle gelince herkesin ilgisini çekti. Damat Tunahan Özgür, oyunu 31 Mart seçimlerinde Antalya'da kullandığı için, bugün oy kullanamadı. Oyunu kullanan Fatma Şeymanur Özgür, "Bizim düğün tarihimiz çok önceden belliydi zaten, seçim sonradan çıktı ama atlamak istemedik. Vatandaşlık görevimiz bunu da hallettik artık düğüne geçiyoruz. Kafamız rahat artık. İstanbul için hayırlısı olsun" dedi.