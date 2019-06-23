Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.06.2019 23:44
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 23:44

'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik güçleri, mahallede ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

'nın Harran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 40 kilometre uzaktaki Başak Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Halil Göçer, İsmail Demirbaş ve Mehmet Demirbaş yaralandı.

Sağlık ekiplerince Harran ve Akçakale ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Göçer hayatını kaybetti.

Göçer'in cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri, mahallede ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriŞanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri