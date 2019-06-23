İslam alemi, Kurban Bayramı için geri sayıma başladı. Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Birçok vatandaş Ramazan Bayramı'nın ardından merakla "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor. Peki, Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte Diyanet takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.