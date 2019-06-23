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  • 23.06.2019 14:29
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 14:29

'de korkunç ! 2 ölü, 4 yaralı

'in Avanos ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen da,1'i bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Biri bebek 2 kişi can verdi

, saat 11.00 sıralarında - Kayseri karayolunun Sarıyazı mevkiinde meydana geldi. Kayseri yönüne giden Sedak Can yönetimindeki 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı.

BİRİ BEBEK 2 KİŞİ CAN VERDİ
Yamaçtan aşağıya yaklaşık 20 metre sürüklenen araçta bulunan 8 aylık Rabia Acar ile kaza sırasında araçtan fırlayan Enver Can (70) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü ve araçta bulunan diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Rabia Acar ve Enver Can'ın cesetleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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