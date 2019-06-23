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  • 23.06.2019 14:45
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 15:01

'de dehşet anları! Anne baba öldü, geriye sadece o kaldı...

'de 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan da dairede bulunan anne ve baba hayatını kaybederken, engelli oğullarını vatandaşlar kurtardı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalıp, cam ve balkonlara çıkanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı.

'de 7 katlı binanın üçüncü katında meydana gelen da, engelli oğlunu vatandaşlara teslim ederek kurtaran baba ve eşi hayatını kaybetti.

Kozyatağı Şehit Meltem Özkılıç Sokağı'ndaki 7 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Barbaros Çehreli (75) kapıya yardıma gelen vatandaşlara engelli oğlu Bora Çehreli'yi (42) teslim ederek, içeride bulunan eşi Ülker Çehreli'yi (74) kurtarmaya gitti.

Bora Çehreli olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, Barbaros Çehreli ve Ülker Çehreli'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.


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