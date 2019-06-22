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  • 22.06.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 16:20

sular altında! Bazı bölgelerde elektrik yok

Terme ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, yollar, nakil hatları ve alanları zarar gördü. ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun sular altında! Bazı bölgelerde elektrik yok

'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Terme ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle Sakarlı ve Miliç mahalleleri arasından geçen Miliç Deresi taştı.

Ağaçların devrildiği, yolların çöktüğü taşkın nedeniyle nakil hatlarının da zarar görmesi sonucu bölgeye elektrik verilemiyor.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA
Taşkın nedeniyle ev ve iş yerleri ile araçları sular altında kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla temizlik çalışmalarına başladı.

arazilerinin de sular altında kaldığı taşkında ahırlarda mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.


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