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Odun yağmuru

Odun yağmuru
Trabzon'da 18 Haziran'dan beri süren yağış sonrası oluşan , felaketle sonuçlandı. 7 kişinin cesedine ulaşılırken, 3 kişi kayıplara karıştı. 300 kişilik ekip, kayıpları bulmak için Karadere'yi taradı. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen sel, ağaç gövdelerini ve dallarını 'e taşıdı. Sahile vuran ağaç dallarını görenler, kışlık yakacaklarını toplamaya başladı. 2 kamyon ağaç parçası toplayan Hasan Taşkara, "Yakacak topluyorum" açıklamasını yaptı.



Vatandaş, selin sürüklediği odunları kışın yakacaklarını söyledi.

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