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Büyük başarı

Büyük başarı
İzmir'e pek çok uluslararası ödül kazandıran Sürekli (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı (10), 'ta bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından 'de başarılı bir konsere imza attı. 'nın St. Petersburg kentinde bu yıl gerçekleştirilen 'Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışmasından' elde ettiği 3'üncülük derecesiyle Carnegie Hall'de konser gerçekleştirmeye hak kazanan genç yetenek ayrıca, New York'taki Viva-Music Uluslararası Yarışması'na katılıp ikincilik ödülünün sahibi oldu.

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