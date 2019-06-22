Büyük başarı

İzmir'e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı (10), New York'ta bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall'de başarılı bir konsere imza attı. Rusya'nın St. Petersburg kentinde bu yıl gerçekleştirilen 'Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışmasından' elde ettiği 3'üncülük derecesiyle Carnegie Hall'de konser gerçekleştirmeye hak kazanan genç yetenek ayrıca, New York'taki Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'na katılıp ikincilik ödülünün sahibi oldu.
- Yaşam
- 22.06.2019
- Gazete
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