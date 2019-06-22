Karasu ilçesinde geçen Pazar günü 24 yaşındaki Ayşenur Arpacıoğlu'ndan haber alamayan arkadaşları polisle birlikte eve gitti. Çilingir yardımıyla eve giren polis genç kızı banyonun yanında ölü olarak buldu. Otopside "Hidroklorik Asit ve Hipoklorit Asit sebebiyle ortaya çıkan klor gazı zehirlenmesi normal insanlarda ölüme sebebiyet vermese bile astım ya da kronik bronşit hastalarında solunum yolunu daraltmasıyla nefes alınamamasına sebep olmaktadır" ifadelerine yer verildi. Doç. Dr. Selçuk Yaylacı, ev hanımlarına uyarılarda bulundu: Çamaşır suyu ve tuz ruhu ile birlikte yapılan temizliği sağlık açısından sakıncalı buluyoruz. Tuz ruhu zaten başlı başına tehlikeli bir maddedir. Bu durum ölüme kadar gidebiliyor.
- Yaşam
- 22.06.2019
- Gazete
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