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Banyoyu temizlemek için karıştırdığı kezzap ve sonu oldu

’da yerel bir gazetede çalışan 24 yaşındaki ’nun, banyoyu temizlemek için karıştırdığı kezzap ve ndan çıkan klor gazı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Doç. Dr. Yaylacı, ev hanımlarına uyarılarda bulundu.

Evdeki tehlike
Karasu ilçesinde geçen Pazar günü 24 yaşındaki 'ndan haber alamayan arkadaşları polisle birlikte eve gitti. Çilingir yardımıyla eve giren polis genç kızı banyonun yanında ölü olarak buldu. Otopside "Hidroklorik Asit ve Hipoklorit Asit sebebiyle ortaya çıkan klor gazı zehirlenmesi normal insanlarda ölüme sebebiyet vermese bile astım ya da kronik bronşit hastalarında solunum yolunu daraltmasıyla nefes alınamamasına sebep olmaktadır" ifadelerine yer verildi. Doç. Dr. Selçuk Yaylacı, ev hanımlarına uyarılarda bulundu: ve tuz ruhu ile birlikte yapılan temizliği sağlık açısından sakıncalı buluyoruz. Tuz ruhu zaten başlı başına tehlikeli bir maddedir. Bu durum ölüme kadar gidebiliyor.

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