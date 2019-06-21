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Kaçırdılar kaçamadılar

Aksaray’da otobüsün önünü kesen saldırganlar, kadını darp edip kaçırdıktan sonra yakalandı.

Kaçırdılar kaçamadılar
Ankara'dan Mersin'e giden bir otobüs, dün Aksaray Tuana Turistik Tesisleri'nde verdiği molanın ardından hareket etti. Ancak beyaz bir araç, önünü kesti. Araçtan inen saldırganlar, Kadriye Çavuş'u darp ederek yerlerde sürükleyip kaçırdı. Polis, saldırganları kıskıvrak yakaladı. Dehşetin görüntüleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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