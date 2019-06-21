Gürültü için site yönetimine gidin

Oturduğum sitede çocuk sesi çok oluyor. Saat kısıtlaması ve ikaz yok. Tek başıma mücadele de veremiyorum. Komşularım bana karşı sorumlu değil mi?

Toplu yaşanan site ve apartman gibi yerlerde kat maliklerinin hakları düşünülerek davranılmalıdır. Bu yerler ortak alan kapsamına girdikleri için bir bireyin yaşadığı özgürlük, diğerine zarar vermemeli ve rahatsız etmemelidir. Bunun içindir ki kanunlar kişilerin haklarını koruma altına alır. 634 Kat Mülkiyeti Kanunu madde 18'e göre, "Kat malikleri, hem bağımsız bölümlerde hem de ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymakta zorunludur. Birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." Yapılacak olan şikayetler doğrultusunda, öncelikle site yönetim kurulundan bu hususa ilişkin bir karar alınmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılabilir ve dava açma yoluna gidilebilir.



ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE ÇİFTE CEZA



Trafikte alkollü yakalansam, başıma neler gelebilir? Trafik kazalarını en aza indirmek için gerekli önlemleri almak çok önemlidir. Hususi araçların alkol sınırları 0,2 olurken, ticari araçlarda 0,5 promildir. Geriye doğru 5 yıl içinde ilk defada 6 ay, ikinci defa 2 yıl, 3 ve fazlasında 5'er yıl ile kişinin ehliyetine el konulur ve trafiğe çıkması engellenir. Bunu takiben para cezası da uygulanmaktadır. Ayrıca, TCK 179. maddede trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, 1 promilin üzerinde alkollü araç sevk ve idare eden sürücüler, TCK madde 179'da belirlenen trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunu işlemiş olur. Bu, kasten işlenen suçlardandır. Madde 180'de düzenlenen taksirle trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu ise taksirli hareket sonucu kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olunmasıdır. Trafik güvenliğini kasten veya taksirle tehlikeye düşürme suçu nedeniyle bir zarar meydana gelmesi şart değildir. Zarar meydana geldiğinde fail oluşan zarardan da ayrıca sorumlu tutulur. Örneğin, 1 promilin üzerinde alkollü araç kullanan kişi kazaya neden olarak bir kimsenin yaralanmasına neden olmuşsa, fail taksirle adam yaralama suçu kapsamında cezalandırılacak, karşı yanın uğradığı hem maddi hem de manevi zararları tazmin etmek zorunda kalacaktır. Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan kişiler de bu madde hükümleri gereği cezalandırılacaktır.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL



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