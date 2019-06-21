'Direk't ihmal

Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü. Akılalmaz olay dün İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. Onur Bağlan (12), parkta oyun oynadığı sırada aydınlatma direğine dokundu, elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları çevredekilere haber verdi. Bağlan, spor ayakkabılarından tutularak akımdan kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydınlatma direğindeki elektrik kaçağı, küçük bir çocuğun ölümüne neden oldu.
Aydınlatma direğindeki elektrik kaçağı, küçük bir çocuğun ölümüne neden oldu.
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