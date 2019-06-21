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'Direk't ihmal

’da parkta oyun oynayan çocuk, aydınlatma direğine değdi. Elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi.

'Direk't ihmal
Parktaki aydınlatma direğinin elektrik akımına kapılan çocuk öldü. Akılalmaz olay dün Eyüpsultan'da yaşandı. Onur Bağlan (12), parkta oyun oynadığı sırada aydınlatma direğine dokundu, elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları çevredekilere haber verdi. , spor ayakkabılarından tutularak akımdan kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Aydınlatma direğindeki elektrik kaçağı, küçük bir çocuğun ölümüne neden oldu.

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