Çocuktan al dehşeti!

Annesi, babası tarafından gözleri önünde katledilen genç kız, yaşadığı dehşeti anlatı. Korkunç olay 2 Haziran'da Diyarbakır'da yaşandı. Hacı G., tartıştığı karısı Aygün G.'yi bıçaklayarak katletti. Bir hafta önce karısını havalimanında çiçeklerle karşıladığı ortaya çıktı. Hacı-Aygül G.'nin 18 yaşındaki kızı Helin G., o anları anlattı: "Arabayı sağa çekip anneme, 'sen beni beğenmiyorsun, soğuk yapıyorsun' dedi.
Annemi boğmaya başladı. Babamı ittim. O anda babam bıçağı alıp annemin gırtlağını kesti. Kaçtım. Sonra beni aradı, 'Kızım neredesin, seni de öldüreceğim, yarım kalan işimi seninle tamamlayacağım' diyerek beni de tehdit etmeye başladı. 8 saat sonra yakalandı. Babam olacak şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."
Annemi boğmaya başladı. Babamı ittim. O anda babam bıçağı alıp annemin gırtlağını kesti. Kaçtım. Sonra beni aradı, 'Kızım neredesin, seni de öldüreceğim, yarım kalan işimi seninle tamamlayacağım' diyerek beni de tehdit etmeye başladı. 8 saat sonra yakalandı. Babam olacak şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."
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