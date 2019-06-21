Adli kroşe

Restoranda kadına yumruk atan sanığa 1.5. yıl hapis verildi. Olay geçen yıl İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyen Asuman Bayrak ile Abdulkadir İnal arasında tartışma çıktı. İnal, Bayrak'a "Senin havan kime" diyerek yumruk attı. Dün karar duruşması vardı.
İnal, "Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, daha sonra cezayı erteledi.
İnal, "Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, daha sonra cezayı erteledi.
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