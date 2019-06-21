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Adli kroşe

’de bir kişi, restoranda tartıştığı kadına yumruk attı. 1.5 yıl hapse çarptırıldı. Ceza ise ertelendi.

Adli kroşe
Restoranda kadına yumruk atan sanığa 1.5. yıl hapis verildi. Olay geçen yıl 'de meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyen Asuman Bayrak ile Abdulkadir İnal arasında tartışma çıktı. İnal, Bayrak'a "Senin havan kime" diyerek yumruk attı. Dün karar duruşması vardı.



İnal, "Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, daha sonra cezayı erteledi.

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