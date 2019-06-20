Akılalmaz kaza dün TEM Otoyolu Dilovası kesimi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında yaşandı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir minibüs, bir otomobil ve bir hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol ortasında kaldı. Tüm şeritler trafiğe kapandı. Yolda uzun kuyruklar oluşturan araç sahipleri ise hemen 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan bir vatandaşı ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yara almadan kurtulan diğer şahıslar ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Trafik polisleri de kapanan yolu kontrollü bir şekilde açmaya çalıştı...
- Yaşam
- 20.06.2019
- Gazete
TEM'de zincirleme kaza! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası rampasında zincirleme kaza oldu. Bir saat trafiğe kapanan yolda; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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