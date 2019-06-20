Bugünkü
Takvim

'de zincirleme ! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

rampasında zincirleme oldu. Bir saat trafiğe kapanan yolda; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

'Kaza'ovası!
Akılalmaz dün TEM Otoyolu Dilovası kesimi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında yaşandı. istikametinde seyir halinde olan bir minibüs, bir otomobil ve bir hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol ortasında kaldı. Tüm şeritler trafiğe kapandı. Yolda uzun kuyruklar oluşturan araç sahipleri ise hemen 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan bir vatandaşı ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yara almadan kurtulan diğer şahıslar ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Trafik polisleri de kapanan yolu kontrollü bir şekilde açmaya çalıştı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTEM'de zincirleme kaza! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri