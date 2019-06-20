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Sinem Sülün'ün 'böcek davası'nda karar açıklandı

'Miss Model of Turkey’ birincisi Sinem Sülün, davayı kazandı. İstanbul  de Mustafa Yüksel'in ağır kusurlu olduğunu belirterek Sülün'e aylık 2 bin 500 lira nafaka ile 200 bin lira tazminat ödemesine hükmeti.

Böcek davası
Model Sinem Sülün, tekstilci Mustafa Yüksel ile 6 yıl önce evlendi. Eşini çok seven Sinem Sülün, kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel ile anlaşmazlık yaşadı. Mustafa Yüksel anne ve babasının etkisiyle evi terk etti. Sülün de boşanma davası açtı.
İstanbul de Mustafa Yüksel'in ağır kusurlu olduğunu belirterek Sülün'e aylık 2 bin 500 lira nafaka ile 200 bin lira tazminat ödemesine hükmeti. Ancak Sülün'ün yatak odasındaki dinleme cihazı bulundu. Açılan davada böceği yerleştiren eski kayınvalidesi 3 yıl 9 ay hapis cezası ve 20 bin lira tazminata mahkum oldu.

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