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  • 20.06.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 12:40

'den en uzun güne özel en ucuz gün fırsatı! İşte 21 Haziran en ucuz gün kampanyaları...

marketlerin indirim fırsatları devam ediyor. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101 bu sefer 21 Haziran en uzun güne özel başlattığı en ucuz gün kampanyasını müşterilerine sundu. Peki, A101'in en ucuz gün kampanyaları neler? 20-23 Haziran'da geçerli olacka en ucuz gün fırsatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte A101 21 Haziran en ucun gün kampanyaları...

A101'de en ucuz gün kampanyası

A101'de en ucuz gün kampanyaları başladı. Sadece internet üzerinden yapılan alışverişte geçerli olmak üzere başlatılan kampanyaların detayları merak ediliyor. 21 Haziran en uzun güne özel başlatılan en ucuz gün kampanyaları dikkat çekiyor. Peki, A101'in başlatıığı en ucuz gün kampanyaları neler? İşte A101 21 Hziran en ucuz gün kampanyasının detayları...

En ucuz gün kampanyası sadece internet alışverişine özeldir. A101'in sunduğu bu kampanyalar, "Çok Al 21 TL Az Öde", "21 TL'ye Düşen Ürünler", "21 TL İndirimli Ürünler", "Her 21. Yeni üyeye 21 TL hediye çeki", "21 Kişiye 100 TL Hediye Çeki", "Hediye Çeki Veren Ürünler", "%21 İndirimli ÜRünler", "100 TL ve Üzeri Siparişlerinizde 21 TL İndirim" başlıkları altında müşterilere sunuldu.

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