A101'de en ucuz gün kampanyaları başladı. Sadece internet üzerinden yapılan alışverişte geçerli olmak üzere başlatılan kampanyaların detayları merak ediliyor. 21 Haziran en uzun güne özel başlatılan en ucuz gün kampanyaları dikkat çekiyor. Peki, A101'in başlatıığı en ucuz gün kampanyaları neler? İşte A101 21 Hziran en ucuz gün kampanyasının detayları...

En ucuz gün kampanyası sadece internet alışverişine özeldir. A101'in sunduğu bu kampanyalar, "Çok Al 21 TL Az Öde", "21 TL'ye Düşen Ürünler", "21 TL İndirimli Ürünler", "Her 21. Yeni üyeye 21 TL hediye çeki", "21 Kişiye 100 TL Hediye Çeki", "Hediye Çeki Veren Ürünler", "%21 İndirimli ÜRünler", "100 TL ve Üzeri Siparişlerinizde 21 TL İndirim" başlıkları altında müşterilere sunuldu.