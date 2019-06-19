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  • 19.06.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 13:06

'de zincirleme ! 8 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Karayolu'nda kamyonet devrilmesi sonucu 8 aracın karıştığı zincirleme da 4 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 'deki meyve-sebze halinden çıkan 34 ZP 5236 plakalı kamyonetin sürücü Osman Korkmaz, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonet devcrildi. Kazanın ardından aynı istikametinde ilerleyen 7 araç daha kazaya karıştı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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