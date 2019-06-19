Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı mobil bilgi yarışması Hadi bugün 12.30'da takipçilerinin karşısına çıkacak. Haftaiçi her gün 12.30 ve 20.30'da, haftasonu ise 20.30'da yapılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusunun cevabı nedir? Kimya alanından sorulan ipucu sorusu antimon elementinden geliyor. Peki, antimon elementinin simgesi nedir? İşte 19 Haziran Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (19 HAZİRAN 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili hadiciler, öğle yarışmasının ipucuna hazır mıyız? O halde sorumuz Osmaniye'den Fettah Karakuzu'dan geliyor. Soru şöyle; Antimon elementinin simgesi nedir?" denildi.

İşte cevabı...