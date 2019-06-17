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  • 17.06.2019 22:47
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 22:47

Son dakika... 'ta otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk  belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ile  kaldırıldı.

Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, 'ın Çekerek ilçesinden 'a gitmek üzere yola çıkan Emrah Fahri E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü, Sorgun ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.Yaralılar, ile kaldırıldı.

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