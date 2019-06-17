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  • 17.06.2019 08:11
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 08:50

: 'de korkutan deprem! Son

haberine göre ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. Sabah saat 07.47'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken, internette "deprem mi oldu?" sorusunu arattı.

Çanakkale'de korkutan deprem

'de, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.47'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü, 3.8 olarak açıklandı. Yüzeyden 8.95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Ayvacık'ta şiddetli hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan ilçe halkından bazıları evlerinden sokağa çıktı. Çanakkale merkezi ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 4.1 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

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