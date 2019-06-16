Niğde'de yük treninin çarptığı Tunahan Bulun (22), hayatını kaybetti.
Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolunun karşısına geçmek isteyen Tunahan Bulun'a yük treni çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde trenin altında kalan Bulun'un öldüğünü belirledi.
Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.