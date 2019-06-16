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  • 17.06.2019 07:52
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 07:52

'de acı olay! Yük treninin altında kaldı

'de feci bir kaza yaşandı. Demiryolundan karşıya geçmek isteyen 22 yaşındaki Tunahan Bulun isimli genç yük treninin altında kaldı. Bulun olay yerinde hayatını kaybederken, polis kaza ile ilgisi soruşturma başlattı.

'de yük treninin çarptığı Tunahan Bulun (22), hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolunun karşısına geçmek isteyen Tunahan Bulun'a yük treni çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde trenin altında kalan Bulun'un öldüğünü belirledi.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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