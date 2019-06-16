Babalar Günü bugün kutlanıyor... Babalar Günü'nde, baba sevgisini ön plana çıkarmak için etkinlikler düzenlenir, babaları onurlandırmak için çeşitli davranışlar yapılır ve babaların önemini belirten çeşitli bilgiler paylaşılır. Aynı zamanda Babalar Günü'nde, babaların mutlu olması ve sevinmesi için çeşitli hediyeler de hediye edilmektedir. Yazımızda, Babalar Günü tarihçesi ile ilgili merak edilenleri derledik. Peki, Babalar Günü ne zaman çıktı? 2019 Babalar Günü dünyada ne zaman kutlanır? İşte Babalar Günü'nün tarihçesi...

BABALAR GÜNÜ DÜNYADA NE ZAMAN KUTLANIR?

Babalar Günü ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde de Haziran ayının 3'üncü pazar günü kulanıyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ÇIKTI?

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi Babalar Günü'nün de olması fikrine sahipti. Dodd'un babası altı çocuğu tek başına büyütmüştü ve Dodd, bu sebepten dolayı babasının doğum günü tarihi olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olmasına yönelik çalışmalar yürütse de çalışmalar o tarihe yetişemedi. Böylece Babalar Günü kutlamaları Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelendi.

Tarihte ilk defa 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, bu tarihten itibaren diğer ülkelerde kutlanmaya başlandı. 1924 yılında ise ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını ilan etmiştir. 1972 yılında da başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü resmi olarak ABD'de kabul edilmiş ve resmi tatil ilan edilmiştir.