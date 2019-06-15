Kim'bilir' nerede!

Fransa'da 40 yıl çalıştıktan sonra memleketi Bursa'ya dönen Bahar Candan, üzüntü dolu günler geçiriyor. Yakın arkadaşı bir Fransız'ın emanet ettiği kediyi kaybeden Candan, "Sahiplendiği Bili isimli kediye pasaport çıkartarak onu Fransa'ya götürmeyi planlıyordu. Aniden babası rahatsızlanınca ülkesine 3 günlüğüne gitti, kedisini de bana emanet etti. 3 gün misafir kalacak Bili ismindeki kedi evden firar etti. N'olur yardım edin. Kediyi görenlerin benimle irtibata geçmesini istiyorum. Kediyi bulana 500 lira ödül vereceğim. Bili'yi mutlaka bulmalıyız" dedi.
- Yaşam
- 15.06.2019
- Gazete
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