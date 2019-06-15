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Kim'bilir' nerede!

Kim'bilir' nerede!
Fransa'da 40 yıl çalıştıktan sonra memleketi 'ya dönen Bahar , üzüntü dolu günler geçiriyor. Yakın arkadaşı bir Fransız'ın emanet ettiği kediyi kaybeden Candan, "Sahiplendiği Bili isimli kediye pasaport çıkartarak onu 'ya götürmeyi planlıyordu. Aniden babası rahatsızlanınca ülkesine 3 günlüğüne gitti, kedisini de bana emanet etti. 3 gün misafir kalacak Bili ismindeki kedi evden firar etti. N'olur yardım edin. Kediyi görenlerin benimle irtibata geçmesini istiyorum. Kediyi bulana 500 lira ödül vereceğim. Bili'yi mutlaka bulmalıyız" dedi.



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