Genç kızın feryadı yürek dağladı: Annem beni öldürmek istedi

GENÇ KIZ, annesinin, kendisini öldürmek istediğini iddia etti. Olay dün Bolu'da meydana geldi. Babaanne Nuriye Özdilek, anne Kadriye Altıntaş ve 15 yaşındaki kızı Özgül Özge Koçak'ın evinde, dün yangın çıktı.

İtfaiye, alevleri söndürdü. Sokağa fırlayan Özgül Özge Koçak ise "Annem beni yakarak öldürmeye çalıştı. Evin her yerine benzin döktü. Annem beni öldürmek istiyor" diye feryat etti. İddialar üzerine yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri de panik yaşadı.

KASIM ŞAHİN