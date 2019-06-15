Bugünkü
Takvim

'da yolda asılı kaldı! Hayatı kurtuldu

'nın Feke ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yol güzergahında çökme meydana geldi. Çöken yeri fark etmeyen sürücü, aracıyla birlikte yolda asılı kaldı.

Mucize kurtuluş
Adana'nın Feke ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yol güzergahında çökme meydana geldi. Çöken yeri fark etmeyen sürücü, aracıyla birlikte yolda asılı kaldı. can kaybı yaşanmaz iken, araçta maddi hasar oluştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdana'da yolda asılı kaldı! Hayatı kurtuldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri