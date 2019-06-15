Adana'nın Feke ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yol güzergahında çökme meydana geldi. Çöken yeri fark etmeyen sürücü, aracıyla birlikte yolda asılı kaldı.
Adana'nın Feke ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yol güzergahında çökme meydana geldi. Çöken yeri fark etmeyen sürücü, aracıyla birlikte yolda asılı kaldı. Kazada can kaybı yaşanmaz iken, araçta maddi hasar oluştu.
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