Tuzla'da aracına erik çekirdeği attığı için 11 yaşındaki çocuğu döven Ufuk Özüdoğru hakkında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ufuk Özüdoğru hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından dolayı tutuklama kararı da çıkmıştı.

Bugün davanın ilk celsesi gerçekleştirildi.

PİŞMANIM DEDİ

Duruşmada Ufuk Özüdoğru, çocuğun aracına taş attığını zannettiğini öne sürdü. Çocuğu ormana götürmediğini söyleyen Özdoğru, yaptıklarından pişman olduğunu belirtti.

AĞLAYARAK ANLATTI

Dayak yiyen çocuk mahkemede yaşadıklarını ağlayarak anlattı. Ancak ilk celsede Ufuk Özdoğru'ya tahliye kararı çıktı.