Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.06.2019 07:34
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 07:34

Son dakika haberi: Bağcılar'da iş yeri ı

Son dakika haberine göre, 'un Bağcılar ilçesindeki 'nde bulunan iş yerinde çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da iş yeri yangını
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri