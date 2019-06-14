Son dakika haberine göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...
Son dakika haberine göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bulunan iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...
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