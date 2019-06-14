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Şantajcı kaptan bir kez daha uzaklaştırma cezası aldı

Gemi kaptanı patronu ile yakınlaştı. Çektiği özel görüntülerle şantaj yaptı. 3 gün hapis yattı. Ancak uslanmadı. İşadamını tehdit etmeye devam edince 5. kez uzaklaştırma cezası aldı.

Sönmeyen 'Alev!'
Aybike Alev Yanar (35), 'nin en genç kadın kaptanı olarak ünlendi. Son olarak Kıbrıslı işadamı Serhat Akpınar'ın (55) yatında işe girdi. İşadamıyla aşk yaşayan Yanar, patronunun özel görüntülerini çekti. Daha sonra işadamını, görüntüleri yaymakla tehdit etti. Şantaja dayanamayan işadamı, polise gitti. 3 gün hapis cezası alan Yanar, cezaevinden çıktıktan sonra da Akpınar'ı tehdit etmeye devam etti. Mahkeme kararına muhalefet eden Yanar, Kıbrıslı işadamına "Ancak engellersin ezik" ve "Artık kaybedecek bir şeyim kalmadı. Ya benim hayatımı toparlayacaksın ya da ben seninkini dağıtacağım" diye tehdit mesajları gönderdi. İstanbul Aile Mahkemesi'nce daha önce 4 defa 10 ay uzaklaştırma kararı verilen Yanar'a, 5'inci kez uzaklaştırma kararı verildi. Mahkeme, Yanar'ın 3 ay süreyle Akpınar ve eşi Tomur Akpınar'a yaklaşmamasına hükmetti.



Yanar, cezaevinin önünde çektirdiği fotoğrafını "Tahliye oldum" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı.



Yanar, Akpınar ve eşine yaklaşamayacak.

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