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  • 14.06.2019 02:21
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 02:21

ihlali yapan otomobil sürücüsü, 3 yayaya çarptı

'in Konak ilçesinde,  ihlali yapan sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. O anlar ise İzmir Ulaşım Merkezi () kamerasına yansıdı.

Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil dehşet seçti

, gece saatlerinde semti Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) yakınında meydana geldi. Balçova istikametinden Konak yönüne seyir halinde olan otomobil, iddiaya göre ihlali yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen 3 yayaya çarptı. Yaralanan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındı.

Kaza anı ise kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası sosyal paylaşım sitesinde paylaşım yapan Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Kırmızı ışığa uymayan sürücü önce tramvay yoluna sonra kaldırıma girerek 3 yayanın yaralanmasına sebep oldu. Çok üzgünüz. Yaralılarımız hastaneye kaldırılıyor. Sayın sürücüler, lütfen trafik işaretlerine uyalım. Hız yapmayalım!" ifadesine yer verdi. Gökçe, görüntüleri Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini, resmi işlemlerin de süreceğini ifade etti. Gökçe, kaza nedeniyle tramvay seferlerinin 38 dakika aksadığını da sözlerine ekledi.

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