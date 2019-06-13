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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 06:55

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı | 14 Haziran

Son dakika haberi... "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabının arayanlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son dakika açıklamasında vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek olan yağışların; 'in iç kesimleri, ’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı? İşte yurt genelinde tahminleri...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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