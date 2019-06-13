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'da koca vahşeti! Eşini öldürüp baldızını yaraladı

, kendisinden boşanmak isteyen eşi ve baldızı Manolya Yeşil’i bıçakladı. Ekiz, kurtarılamadı. Yeşil ise yaralandı. Yeşil ve Mehmet Ekiz'in tedavisi ise sürüyor.

Boşanma vahşeti

Korkunç olay dün 'ın Ermenek ilçesinde meydana geldi. Seyran Mahallesi Kömürkent Sitesi'nde baldızı Manolya Yeşil'in evine gelen Mehmet Ekiz, boşanmak üzere olduğu eşi Tuğba Ekiz ile tartışmaya başladı.

Olay kavgaya dönüşünce Ekiz, eşi Tuğba Ekiz ve kavgayı ayırmaya çalışan baldızını 6 yaşındaki kızlarının gözü önünde bıçakladı. Cani adam, daha sonra bıçağı kendine saplayarak intihar etmek istedi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan , hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Yeşil ve 'in tedavisi ise sürüyor.

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