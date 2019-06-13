Korkunç olay dün Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana geldi. Seyran Mahallesi Kömürkent Sitesi'nde baldızı Manolya Yeşil'in evine gelen Mehmet Ekiz, boşanmak üzere olduğu eşi Tuğba Ekiz ile tartışmaya başladı.

Olay kavgaya dönüşünce Ekiz, eşi Tuğba Ekiz ve kavgayı ayırmaya çalışan baldızını 6 yaşındaki kızlarının gözü önünde bıçakladı. Cani adam, daha sonra bıçağı kendine saplayarak intihar etmek istedi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tuğba Ekiz, hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Yeşil ve Mehmet Ekiz'in tedavisi ise sürüyor.