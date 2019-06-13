Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı'nda Gazi Üniversitesi Yerleşkesi mevkisinde meydana geldi. EGO otoparkında park halindeki otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareketlendi. İçinde kimsenin olmadığı otobüs, demir korkulukları aştı.

KAFEDE OTURAN 3 KİŞİ YARALANDI

Otobüs, daha sonra yol kenarında çarptığı hafif ticari araçla birlikte kafeye girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kafede oturan 3 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.