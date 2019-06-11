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  • 12.06.2019 06:43
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 06:43

'de can pazarı! İtfaiye son anda kurtardı

İzmit'te çıkan bir yangın adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederken, bir yandan da binadaki herkesi teker teker dışarı çıkardı.

'de bir apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Yangında 5 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, gece saatlerinde İzmit Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Zemin kattaki daireden duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da binadaki herkesi teker teker dışarı çıkardı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın çıkan dairede kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki ambulansta ayakta oksijen tedavisi uygulandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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