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'de korkunç cinayet!

'de yalnız yaşayan 3 çocuk annesi 'dan (63) bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları içeri girdiklerinde Akkaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis: Birçok darp izi var
'de yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Akkaya'dan (63) bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları içeri girdiklerinde Akkaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, Akkaya'nın vücudunda darp izlerinin olduğunu belirledi. Ekipler, evin dağınık olduğunu söyledi.

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