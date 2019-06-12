Gemlik'te arızalanan tekne sabıkalı çıktı!

GEMLİK ilçesinde önceki gün tekneyle denize açılan 10 kişi tekne arızalanınca denizde mahsur kaldı. Teknede bulunan Yaman Şıpka (45), Serdar Sincan (42) ve eşi Natalie Sincan (42) kıyıya yüzmek için tekneden atladı. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Teknede bulunanlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kurtarma botları, teknedeki 7 kişiyi kurtardı. Denize atlayan 3 kişiden Yaman Şıpka, 12 saat sonra bulundu. Kayıp diğer 2 kişiden Natalie Sincan'ın cesedi bulundu, eşi Serdar Sincan'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Yaman Şıpka olay anını ve yaşadıklarını anlattı. Yaman Şıpka "Yola çıktıktan bir müddet sonra motorun hararet yaptığını anladık. Motoru durdurduk. Bu esnada havada poyraz vardı. Biz kıyıya doğru yüzmek için suya atladık. 5 dakika içinde gözden kaybolduk. Beklemeye başladık. Natalie ile bir saate yakın konuştuk ama Serdar "sonumuz böyle mi olacaktı" deyince çok üzüldüm. Serdar'ı motive etmeye çalıştım ama Serdar gözden kayboldu. Eşimle 12 saat sonra bir araya gelmek müthişti" dedi. Bu arada Serdar Sincan'ın 100 bin liraya satılık olan tekneyi denemek için arkadaşlarıyla denize açıldığı iddia edildi. Marinada bazı kişiler, teknenin daha önce bir kez battığını, bir kez de ön kısmından yandığını öne sürdü.