Yat keyfi kâbusa dönmüştü! 12 saat sonra kurtarıldı

Yat gezisi faciayla bitti. Olay önceki gün Bursa Gemlik'te meydana geldi. Gemlik Kurşunlu limanından şahsi tekneleriyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı. Yat bir süre çalıştırılamadı. Kıyıya yüzmek isteyen Yaman Şipka, Serdar Sincan ve eşi Natalie Sincan suya atladı. Bir süre sonra tekneyi çalıştıran vatandaşlar, marinaya dönerek yardım istedi. Ekipler, olaydan tam 12 saat sonra Yaman Şipka'yı denizde yüzerken kurtardı. 20 saat sonra ise kayıp olan Natalie Sincan'ın cansız bedeni Mudanya sahilinde vatandaşlar tarafından bulundu. Öte yandan kadının kayıp olan ve börekçilik yaptığı öğrenilen eşi Serdar Sincan'ı arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan sürüyor.

BABASININ KALBİ DAYANMADI

12 saat sonra sağ bulunan Yaman Şipka, daha önce öğrendiği bilgilerin hayatta kalmasına yardımcı olduğunu belirtti. Babasının ise kalp krizinden öldüğünü anlattı.

MUDANYA SAHİLİNDEN ÇIKTI

Natalie Sincan'ın cesedine ulaşıldı. Eşi Serdar Sincan aranıyor.