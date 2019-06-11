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Yat keyfi kâbusa dönmüştü! 12 saat sonra kurtarıldı

’da 10 kişilik grup, Kurşunlu limanından denize açıldı. Arızalanan yat, akıntıya kapıldı. 3 kişi suya atladı. , 12 saat sonra kurtarıldı. ’ın cesedine ulaşıldı. Eşi ise aranıyor...

Ha'yat' mücadelesi

Yat gezisi faciayla bitti. Olay önceki gün Gemlik'te meydana geldi. Gemlik Kurşunlu limanından şahsi tekneleriyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı. Yat bir süre çalıştırılamadı. Kıyıya yüzmek isteyen , ve eşi suya atladı. Bir süre sonra tekneyi çalıştıran vatandaşlar, marinaya dönerek yardım istedi. Ekipler, olaydan tam 12 saat sonra Yaman Şipka'yı denizde yüzerken kurtardı. 20 saat sonra ise kayıp olan Natalie Sincan'ın cansız bedeni Mudanya sahilinde vatandaşlar tarafından bulundu. Öte yandan kadının kayıp olan ve börekçilik yaptığı öğrenilen eşi Serdar Sincan'ı arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan sürüyor.

BABASININ KALBİ DAYANMADI
12 saat sonra sağ bulunan Yaman Şipka, daha önce öğrendiği bilgilerin hayatta kalmasına yardımcı olduğunu belirtti. Babasının ise kalp krizinden öldüğünü anlattı.

MUDANYA SAHİLİNDEN ÇIKTI
Natalie Sincan'ın cesedine ulaşıldı. Eşi Serdar Sincan aranıyor.

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