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'da yengesini katletti!

'da S.D, 4 Haziran'da ağabeyinin evine gitti. 3 çocuğuyla oturan yengesi Perihan D. ile tartışmaya başladı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. S.D, yengesini çocuklarının gözleri önünde 16 yerinden bıçakladı.

Yengeye infaz!

İstanbul 'da S.D, 4 Haziran'da ağabeyinin evine gitti. 3 çocuğuyla oturan yengesi Perihan D. (28) ile tartışmaya başladı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. S.D, yengesini çocuklarının gözleri önünde 16 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın, hayatını kaybetti. Çocukların ifadesi üzerine amca S.D. yakalanarak tutuklandı. Çocuklar ise devlet koruması altına alındı.

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