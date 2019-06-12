İstanbul Beykoz'da S.D, 4 Haziran'da ağabeyinin evine gitti. 3 çocuğuyla oturan yengesi Perihan D. (28) ile tartışmaya başladı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. S.D, yengesini çocuklarının gözleri önünde 16 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın, hayatını kaybetti. Çocukların ifadesi üzerine amca S.D. yakalanarak tutuklandı. Çocuklar ise devlet koruması altına alındı.